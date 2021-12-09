Арум: Все зависит от того, что хочет делать Камбосос

Глава Top Rank Боб Арум заговорил о потенциальном бое Ломаченко – Камбосос. Василий Ломаченко может стать обязательным претендентом для Джорджа по линии WBO.

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Но для этого есть одно условие. 11 декабря в Нью-Йорке украинскому боксеру нужно только победить Ричарда Комми.

Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего хотят боксерские организации. Нас заверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным соискателем. Безусловно, из-за пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, потому что у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране.

– сказал промоутер.

Арум добавил, что Ломаченко в легком весе может драться только с двумя соперниками – Камбососом и Дэвином Хейни, который владеет титулом WBC.

Глава организации назвал три города, которые могли бы принять этот горячий бой – Брисбен, Сидней и Мельбурн.

Интересно, что раньше Арум говорил о бое Ломаченко с Шакуром Стивенсоном. Этот поединок он назвал большим поединком, даже если он не будет титульным.

Ломаченко – Камбосос: потенциальный поединок