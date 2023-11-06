Сразу два матча тура претендовали на статус центрального. И если украинское "Классическое" открывало программу тура, то встреча Полесья и Кривбасса состоялась в заключительный игровой день, пишет 24 Канал.

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Отставка Луческу и потеря очков лидеров чемпионата

Поединок в Киеве между Динамо и Шахтером оказался достаточно конкурентным. Динамовцы, провально проводящие сезон, некуда было отступать. Однако и "горняки" во главе с новым главным тренером рассчитывали завоевать три очка. В итоге все решил гол Судакова, который воспользовался пасом 18-летнего Невертона. Эта победа "горняков" привела к отставки Мирчи Луческу. Выгребать эти "Авгиевые конюшни" придется Александру Шовковскому, который подобрал тренерский жезл.

В Житомире Полесье и Кривбасс спорили за первое место. В случае победы одна из команд единолично возглавляла гонку за чемпионство. Битва равных соперников завершилось вничью 1:1.

Ничейным результатом в Житомире воспользовался Днепр-1. Команда Юрия Максимова в матче, длившемся почти 5 часов, минимально обыграла Александрию (1:0). Четвертый гол в чемпионате забил форвард днепрян Александр Филиппов.

Стоит отметить также первую победу Металлиста 1925 за последние два месяца. Так совпало, что харьковчане завоевали три очка после ухода бразильца Эдмара.

Еще четыре поединка 13-го тура не определили победителя. Удивительно интересным оказался матч во Львове, где Рух и Оболонь подарили зрителям увлекательный по интриге поединок.

Все результаты тура

Турнирная таблица УПЛ

В турнирной таблице Кривбасс и Днепр-1 набрали по 27 очков и занимают 1 и 2 место соответственно. Им на пятки наступает Полесье (26 пунктов).

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 13 8 3 2 26-12 27 2 Днепр-1 13 8 3 2 16-10 27 3 Полесье 13 8 2 3 20-9 26 4 Шахтер 11 7 3 1 21-10 24 5 Движение 13 5 6 2 21-14 21 6 Черноморец 12 6 1 5 19-13 19 7 Колос 13 3 8 2 9-9 17 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 16 9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 15 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 15 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 13 12 Оболонь 13 3 4 6 10-19 13 13 Заря 11 2 4 5 12-15 10 14 Александрия 13 2 4 7 18-11 10 15 Вереск 12 1 5 6 10-19 8 16 Минай 13 0 6 7 6-21 6

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Олег Кожушко (Кривбасс) – 6 Андрей Штогрин (Черноморец) – 5 Юрий Климчук (Рух) – 5 Илья Квасница (Рух) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4 Эдуардо Герреро (Заря) – 4 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 4 Бенни Макуана (Полесье) – 4 Александр Филиппов (Днепр-1) – 4

Расписание 13 тура чемпионата Украины