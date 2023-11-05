Металлист 1925 – Черноморец 2:1
Гол: Борячук, 53, Моура, 78 – Штогрин, 21
В преддверии матча харьковчане довели свою безвыигрышную серию до 5 матчей. Поэтому в домашнем поединке против Черноморца Металлист 1925 надеялся отпраздновать победу, пишет 24 Канал.
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Удаление сыграло в пользу Металлиста 1925
В дебюте встречи соперники обменялись взаимными уколами, которые завершились безрезультатно. Ударам харьковчанина Юсова не хватало точности, а удар одессита Путри лишь напугал воробьев на перекладине ворот Мозиля.
Однако именно "моряки" первыми открыли счет в матче. Лучший бомбардир Черноморца Штогрин выиграл борьбу у Безуглого и забил свой пятый гол в чемпионате. Кстати, Андрей не покидает поле без забитого мяча уже третий матч подряд.
В конце первого тайма гостей подвел нигериец Иеде. Форвард получил второе предупреждение за удар сзади по ногам.
Хозяева воспользовались численным преимуществом на 53-й минуте матча. Появившийся на поле после перерыва Андрей Борячук отозвался на пас Безуглого и сравнял счет.
После этого хозяева стали чаще беспокоить Варакуту. Забитый мяч был только вопросом времени. И на 78-й минуте филигранный по точности удар бразильца Ари Моуры вывел Металлист 1925 вперед.
Все попытки "моряков" вырвать хоть ничью оказались безрезультатными. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу харьковчан со счетом 2:1.
- Металлист 1925 впервые за последние два месяца одержал победу. В турнирной таблице харьковчане поднялись на 9-е место, потеснив Ворсклу.
- Черноморец остался на 6-й строке таблицы. У подопечных Григорчука 19 очков.
Видеообзор матча Металлист 1925 – Черноморец