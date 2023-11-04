ЛНЗ – Колос 1:1

Голы: Шестаков, 20 – Милько, 89 (п.)

В середине первого тайма черкасский коллектив первым повел в счете 1:0. Фактор домашнего поля сыграл хозяевами. Автором гола стал Шестаков, пишет 24 Канал.

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Больше в первые 45 минут команды не забивали. На перерыв коллективы ушли при минимальной победе в счете ЛНЗ 1:0.

Во втором тайме оба тренера внесли определенные коррективы в игру с помощью замен. Матч в Черкассах отличился большим количеством борьбы и в итоге немалым количеством желтых карточек.

Однако гол во второй части игры был только один, когда казалось, что ЛНЗ уже гарантировал себе домашнюю победу и три очка в свой актив.

На 89-й минуте Колос заработал право на пенальти, которое в итоге реализовал Милько. Этот 11-метровый спас гостей от выездного поражения.

Финальный свисток зафиксировал ничью у Черкасс 1:1.

После 13-ти туров Колос идет 7-м, набрав 17 баллов. ЛНЗ набрал уже 13 очков и занимает лишь 10-е место.

Видео голов ЛНЗ – Колос