Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подал в отставку. Это решение 78-летний специалист принял после поражения от донецкого Шахтера (0:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

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Также Луческу объявил о завершении тренерской карьеры. Его контракт с Динамо истекал летом 2024 года. Несмотря на неутешительные результаты, президент "бело-синих" Игорь Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.

Сотрудничество Динамо с Луческу было успешным только первый год

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. Под его руководством в первый сезон киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, однако после этого не взяли ни одного трофея.

Ранее в Украине румынский специалист с 2004 по 2016 годы возглавлял донецкий Шахтер, с которым выиграл большое количество титулов. Самое большое достижение – победа в Кубке УЕФА сезона 2008/09.