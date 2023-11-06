Днепр-1 – Александрия 1:0

Гол: Филиппов, 35

Еще в прошедшем чемпионате встреча Днепра-1 и Александрии могла претендовать на статус центрального матча тура. Однако в этом сезоне команда Ротаня крепко засела во второй половине турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

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Поединок продолжительностью в пять часов

Матч в Днепре начался с опозданием из-за воздушной тревоги. В течение поединка сигналы сирены еще трижды останавливали игру. Российские захватчики в очередной раз прибегли к террору мирных городов Украины.

Что касается матча, то хозяева поля прогнозируемо захватили инициативу. Свое преимущество днепряне материализовали в забитый мяч на 35-й минуте. Форвард Днепра-1 Александр Филиппов, успешно заменивший Артема Довбика в атаке, завершил комбинацию с участием Пихаленка и Адамюка.

Во втором тайме красавец-гол забил Алексей Гуцуляк. Однако арбитр матча Анастасия Романюк после просмотра ВАР зафиксировала офсайд у Филиппова и отменила взятие ворот.

В итоге матч, продолжавшийся почти пять часов, завершился минимальной победой Днепра-1.

Днепр-1 сравнялся по очкам с Кривбассом и вышел на второе место. У обеих команд по 27 очков.

Александрия опустилась на 14 строчку. Лишь два очка удаляет команду Ротаня от зоны прямого вылета.

Видеообзор матча Днепр-1 – Александрия