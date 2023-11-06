Одразу два матчі туру претендували на статус центрального. І якщо українське "Класичне" відкривало програму туру, то зустріч Полісся та Кривбасу відбулася в завершальний ігровий день, пише 24 Канал.

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Відставка Луческу та втрата очок лідерів чемпіонату

Поєдинок в Києві між Динамо та Шахтарем виявився доволі конкурентним. Динамівці, які провально проводять сезон, не було куди відступати. Проте й "гірники" на чолі з новим головним тренером розраховували здобути три очки. У підсумку все вирішив гол Судакова, який скористався пасом 18-річного Невертона. Ця перемога "гірників" призвела до відставки Мірчи Луческу. Вигрібати ці "Авгієві стайні" доведеться Олександру Шовковському, який підібрав тренерський жезл.

У Житомирі Полісся та Кривбас сперечалися за перше місце. В разі перемоги одна з команд одноосібно очолювала гонку за чемпіонство. Битва рівних суперників завершилася внічию 1:1.

Нічийним результатом в Житомирі скористався Дніпро-1. Команда Юрія Максимова у матчі, який тривав майже 5 годин, мінімально обіграла Олександрію (1:0). Четвертий гол в чемпіонаті забив форвард дніпрян Олександр Філіппов.

Варто відзначити також першу перемогу Металіста 1925 за останні два місяці. Так збіглося, що харків'яни здобули три очка після відходу бразильця Едмара.

Ще чотири поєдинки 13-го туру не виявили переможця. Напрочуд цікавим виявився матч у Львові, де Рух та Оболонь (2:2) подарували глядачам захопливий за інтригою поєдинок.

Всі результати туру

Турнірна таблиця УПЛ

В турнірній таблиці Кривбас та Дніпро-1 набрали по 27 очок та займають 1 та 2 місце відповідно. Їм на п'яти наступає Полісся (26 пунктів).

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 13 8 3 2 26-12 27 2 Дніпро-1 13 8 3 2 16-10 27 3 Полісся 13 8 2 3 20-9 26 4 Шахтар 11 7 3 1 21-10 24 5 Рух 13 5 6 2 21-14 21 6 Чорноморець 12 6 1 5 19-13 19 7 Колос 13 3 8 2 9-9 17 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 16 9 Металіст 1925 12 4 3 5 11-13 15 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 15 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 13 12 Оболонь 13 3 4 6 10-19 13 13 Зоря 11 2 4 5 12-15 10 14 Олександрія 13 2 4 7 18-11 10 15 Верес 12 1 5 6 10-19 8 16 Минай 13 0 6 7 6-21 6

Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Олег Кожушко (Кривбас) – 6 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 5 Юрій Климчук (Рух) – 5 Ілля Квасниця (Рух) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4 Едуардо Герреро (Зоря) – 4 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 4 Бені Макуана (Полісся) – 4 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 4

Розклад 13 туру чемпіонату України