Шанс номер два для Левач

Судьба Оксаны Ливач на Олимпийских играх была в руках представительницы Китая Сунь Янань. Китаянка в полуфинале должна была победить американку Сару Хильдебрандт для того, чтобы позволить украинке выйти на ковер в утешительной схватке в борьбе за "бронзу". Что и сделала Сунь.

Достойно внимания Надеюсь, что смогу побороться за "бронзу", – борчиха Ливач после поражения в 1/4 Олимпиады

Первый период прошел при тотальном преимуществе представительницы США – 1:7. Лишь одно очко отдала она Янань. А вот после короткого отдыха китаянка сотворила нечто невероятное. Кажется, ей помогла поддержка украинцев, которые в той схватке болели именно за нее.

За несколько секунд до завершения схватки Сунь выгрызла у соперницы путевку в финал Олимпийских игр – 10:7. Она не только пробилась в финал, но и позволила Оксане Ливач еще раз выйти на ковер в Токио.

Важный день в Токио

Китаянка в финале встретится против японки Юи Сусаки, которая в полуфинале одолела львовянку, выступающую за Азербайджан, Марию Стадник – 11:0.

Мария же в бронзовом финале будет бороться против победительницы утешительной схватки Люсия Елес (Эквадор) Намууцецег Цогт Очир (Монголия). Стадник может получить свою четвертую олимпийскую награду. Увы, опять не "золотую".

Интересно, что именно китаянка победила Оксану в четвертьфинале со счетом 3:7. Утешительная схватка Ливач состоится 7 августа. Если украинка сможет победить борчиху за свободу с Кубы Юснейлис Гусман, то будет бороться в бронзовом финале. Там не нее уже ждет американка Сара Хильдебрандт.