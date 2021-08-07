Борчихи завершили выступление в Токио

Оксана Ливач мощно отборолась в утешительной схватке против кубинки Юснейлис Гусман (6:0). Благодаря этому украинка вошла в бронзовый финал, где боролась за бронзовую награду.

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Соперницей нашей борчихи стала очень серьезная американка Сара Хильдебрандт. Первый балл заработала украинка за пассивность американки за 30 секунд до завершения первого периода. За мгновение до сигнала о перерыве Сара взяла два балла – 1:2.

Во втором периоде американка добавила, но Оксана сконцентрированно вела себя на ковре. Однако опыт взял верх над молодостью. Сара поймала украинку на атаке и уже не отдала бронзовую медаль Олимпиады. К сожалению, Оксана Ливач остановилась в шаге от награды на дебютных Олимпийских играх (1: 12).

Хильдебрандт – бронзовый призер в Токио. Украинские борчихи завершили выступления на японской земле с двумя наградами – "бронзами" Аллы Белинской и Ирины Коляденко.