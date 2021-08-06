При определенных раскладах Ливач еще может побороться за бронзу, но для этого нужно попасть в утешительный раунд.
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А это зависит опять же от китаянки Сунь Янань. Если она выйдет в финал, то Ливач получит свой шанс.
В 1/8-й украинка победила представительницу Нигерии Идрис Аворшаи со счетом 10:0.
Кто такая Оксана Ливач
- 24-летняя борец вольного стиля до 50 кг родилась в Ивано-Франковской области.
- В ее активе победы на чемпионате мира-2018 и чемпионата Европы-2019.