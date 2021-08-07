Невероятно важная победа

Китаянка Сунь Янань дала еще один шанс Оксане Ливач на японской земле. Украинка уже на 50 процентов использовала этот подарок.

Достойно внимания Надеюсь, что смогу побороться за "бронзу", – борчиха Ливач после поражения в 1/4 Олимпиады

В утешительной схватке украинская борчиха встретилась с кубинкой Юснейлис Гусман. Уже с первых секунд мотивацию и жажду к победе у Оксаны было видно невооруженным глазом. Украинка бросилась в атаку и оказала результативное действие на два очка.

Соперница с Кубы не смогла ничего сделать против украинки. В то же время Ливач на кураже снова поймала Юснейлис и на туше одержала такую нужную победу – 0:6.

Уроженка Долины вышла в бронзовый финал, где ее уже ждет очень сложная соперница из США Сара Хильдебрандт. Финал за "бронзу" с участием украинки состоится не быстрее 14:55 по киевскому времени.