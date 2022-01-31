Украинский футбольный клуб может предложить Усику профессиональный контракт
Источник:FanDay
После известия о том, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольную команду Полесья, директор житомирского клуба Владимир Загурский рассказал, как возникла идея пригласить звезду.
Директор клуба Владимир Загурский не исключил, что у этой истории будет продолжение.
К теме Осуществите мечту: Усик дебютирует за футбольный клуб из Украины – видео презентации
"Если Усик усилит нашу команду – будем предлагать профессиональный контракт, если нет, – просто дадим шанс попробовать себя в футболе. Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы увидите все", – сказал Загурский.
Добавим, что Усик попробует свои силы в футболе на товарищеском турнире Winter Cup-2022, на котором кроме Полесья сыграют Металлист, Черноморец и Верес. Боксер может дебютировать за житомирский клуб 3 февраля в матче с Вересом.
Что известно о следующем бое Усика
- В сентябре Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы. После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Тем не менее, промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Неожиданно еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем". Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, Джошуа уже начал подготовку к бою.