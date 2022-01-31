Директор клуба Владимир Загурский не исключил, что у этой истории будет продолжение.

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"Если Усик усилит нашу команду – будем предлагать профессиональный контракт, если нет, – просто дадим шанс попробовать себя в футболе. Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы увидите все", – сказал Загурский.

Добавим, что Усик попробует свои силы в футболе на товарищеском турнире Winter Cup-2022, на котором кроме Полесья сыграют Металлист, Черноморец и Верес. Боксер может дебютировать за житомирский клуб 3 февраля в матче с Вересом.

Что известно о следующем бое Усика