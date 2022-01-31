Директор клубу Володимир Загурський не виключив, що ця історія матиме продовження.
До теми Здійснить мрію: Усик дебютує за футбольний клуб з України – відео презентації
"Якщо Усик посилить нашу команду – пропонуватимемо професійний контракт, якщо ні, – просто дамо шанс спробувати себе у футболі. Як виглядатиме участь Усика в турнірі? Ці моменти тримаються у секреті. Дивіться турнір, і ви побачите все", – сказав Загурський.
Додамо, що Усик спробує свої сили у футболі на товариському турнірі Winter Cup-2022, на якому, окрім Полісся, зіграють Металіст, Чорноморець та Верес. Боксер може дебютувати за житомирський клуб 3 лютого у матчі з Вересом.
Що відомо про наступний бій Усика
- У вересні Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули. Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Несподівано ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем". Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, Джошуа вже розпочав підготовку до бою.