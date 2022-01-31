Директор клубу Володимир Загурський не виключив, що ця історія матиме продовження.

До теми Здійснить мрію: Усик дебютує за футбольний клуб з України – відео презентації

"Якщо Усик посилить нашу команду – пропонуватимемо професійний контракт, якщо ні, – просто дамо шанс спробувати себе у футболі. Як виглядатиме участь Усика в турнірі? Ці моменти тримаються у секреті. Дивіться турнір, і ви побачите все", – сказав Загурський.

Додамо, що Усик спробує свої сили у футболі на товариському турнірі Winter Cup-2022, на якому, окрім Полісся, зіграють Металіст, Чорноморець та Верес. Боксер може дебютувати за житомирський клуб 3 лютого у матчі з Вересом.

Що відомо про наступний бій Усика