Дебют Усика состоится в феврале
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в тяжелом весе сыграет за Полесье в турнире Winter Cup в Турции.
Кстати, Промоутер Фьюри назвал неожиданную дату реванша Усик – Джошуа
Я дебютирую за команду Первой лиги Полесья. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup,
– сказал боксер.
Смотрите видео презентации Усика
Дебют Александра Усика за Полесье может состояться уже 3 февраля. В это время команда украинца сыграет с Вересом. Отметим, что Усик – болельщик киевского Динамо.
Расписание Winter Cup
- 03/02 Полесье – Верес (19:00)
- 04/02 Металлист – Черноморец (19:00)
- 07/02 Полесье – Черноморец (19:00)
- 08/02 Металлист – Верес (19:00)
- 11/02 Полесье – Металлист (19:00)
- 12/02 Верес – Черноморец (19:00).