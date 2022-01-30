Дебют Усика состоится в феврале

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в тяжелом весе сыграет за Полесье в турнире Winter Cup в Турции.

Кстати, Промоутер Фьюри назвал неожиданную дату реванша Усик – Джошуа

Я дебютирую за команду Первой лиги Полесья. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup,

– сказал боксер.

Смотрите видео презентации Усика

Дебют Александра Усика за Полесье может состояться уже 3 февраля. В это время команда украинца сыграет с Вересом. Отметим, что Усик – болельщик киевского Динамо.

Важно. Winter Cup – товарищеский турнир, организуемый телеканалами "Футбол 1,2,3". Кроме Полесья и Вереса на турнире сыграют Металлист и Черноморец.

Расписание Winter Cup