Украинские русалки покоряют Венгрию

Марта Федина вместе с Анастасией Савчук второй раз в дуэте заняли второе место на Евро-2021. На этот раз наши девушки завоевали "серебро" в артистическом плавании в произвольной программе.

Интересно Украина выиграла очередную медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта: видео

Главными конкурентками украинок снова стали представительницы России Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.

В финале дуэтов соревновались 12 команд. Украинки начинали предпоследними и получили от судей оценку 94.33, которая позволила подняться на второе место пьедестала. Федина и Савчук уступили лишь россиянкам. Третью строчку снова заняли представительницы из Австрии. Пьедестал в произвольной программе был идентичным подиуму в технической программе, которая была 13 мая.

Призовая тройка

Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина (Россия) – 97.90 Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) – 94.33 Анна-Мария Александри / Эльрини Александри (Австрия) – 90.86

Для Украины эта медаль стала 6-й в артистическом плавании в венгерском Будапеште. Всего на чемпионате Европы по водным видам спорта Украинская сборная уже получила 8 медалей.

Кроме артистического плавания еще две награды для Украины получили прыгуны в воду. Алексей Середа и Ксения Байло получили "золото" в смешанных синхронных прыжках с вышки. Бронзовыми призерами стали Александр Горшковозов и Олег Колодий. Украинская пара уступила лишь немцам и россиянам.

В пятницу, 14 мая, будут разыграны последние комплекты наград в артистическом плавании – микст-дуэт (произвольная программа) и команда (произвольная программа).