Украинские русалки покоряют Венгрию
Марта Федина вместе с Анастасией Савчук второй раз в дуэте заняли второе место на Евро-2021. На этот раз наши девушки завоевали "серебро" в артистическом плавании в произвольной программе.
Интересно Украина выиграла очередную медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта: видео
Главными конкурентками украинок снова стали представительницы России Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.
В финале дуэтов соревновались 12 команд. Украинки начинали предпоследними и получили от судей оценку 94.33, которая позволила подняться на второе место пьедестала. Федина и Савчук уступили лишь россиянкам. Третью строчку снова заняли представительницы из Австрии. Пьедестал в произвольной программе был идентичным подиуму в технической программе, которая была 13 мая.
Призовая тройка
- Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина (Россия) – 97.90
- Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) – 94.33
- Анна-Мария Александри / Эльрини Александри (Австрия) – 90.86
Для Украины эта медаль стала 6-й в артистическом плавании в венгерском Будапеште. Всего на чемпионате Европы по водным видам спорта Украинская сборная уже получила 8 медалей.
- Для Федины эта награда стала уже шестой на чемпионате Европы в Будапеште. 11 мая 19-летняя спортсменка принесла Украине историческое "золото" в артистическом соло.
- Уже на следующий день (12 мая) украинка поднялась на вторую ступень пьедестала в артистическом плавании в произвольной программе.
- Савчук вместе в компании с Мартой и другими девочками в команде получили серебряные медали в технической программе. А 13 мая наши синхронистки снова стали первыми в комбинации. Федина и Савчук уже поднимались 13 мая на вторую ступень подиума.
Кроме артистического плавания еще две награды для Украины получили прыгуны в воду. Алексей Середа и Ксения Байло получили "золото" в смешанных синхронных прыжках с вышки. Бронзовыми призерами стали Александр Горшковозов и Олег Колодий. Украинская пара уступила лишь немцам и россиянам.