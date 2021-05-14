Українські русалки підкорюють Угорщину
Марта Федіна разом із Анастасією Савчук вдруге в дуеті зайняли друге місце на Євро-2021. Цього разу наші дівчата здобули "срібло" в артистичному плаванні у довільній програмі.
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Головними конкурентками українок знову стали представниці Росії Світлана Колісніченко та Світлана Ромашина.
У фіналі дуетів змагалися 12 команд. Українки розпочинали передостанніми і отримали від суддів оцінку 94.33, яка дозволила підійнятись на друге місце п'єдесталу. Федіна та Савчук поступились лише росіянкам. Третю сходинку знову посіли представниці з Австрії. П'єдестал у довільній програмі був ідентичним подіуму у технічній програмі, яка була 13 травня.
Призова трійка
- Світлана Колісніченко / Світлана Ромашина (Росія) – 97.90
- Марта Федіна / Анастасія Савчук (Україна) – 94.33
- Анна-Марія Александрі / Ельріні Александрі (Австрія) – 90.86
Для України ця медаль стала 6-ю в артистичному плаванні в угорському Будапешті. Загалом на чемпіонаті Європи з водних видів спорту українська збірна вже здобула 8 медалей.
- Для Федіни ця нагорода стала вже шостою на чемпіонаті Європи у Будапешті. 11 травня 19-річна спортсменка принесла Україні історичне "золото" в артистичному соло.
- Вже наступного дня (12 травня) українка підійнялась на другу сходинку п'єдесталу в артистичному плаванні у довільній програмі.
- Савчук разом у компанії з Мартою та іншими дівчатами у команді здобули срібні медалі у технічній програмі. А 13 травня наші синхроністки знову стали першими у комбінації. Федіна та Савчук вже підіймались 13 травня на другу сходинку подіуму.
Крім артистичного плавання ще дві нагороди для України здобули стрибуни у воду. Олексій Середа та Ксенія Байло здобули "золото" у змішаних синхронних стрибках з вишки. Бронзовими призерами стали Олександр Горшковозов і Олег Колодій. Українська пара поступилась лише німцям та росіянам.