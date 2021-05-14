Українські русалки підкорюють Угорщину

Марта Федіна разом із Анастасією Савчук вдруге в дуеті зайняли друге місце на Євро-2021. Цього разу наші дівчата здобули "срібло" в артистичному плаванні у довільній програмі.

Цікаво Україна виграла чергову медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: відео

Головними конкурентками українок знову стали представниці Росії Світлана Колісніченко та Світлана Ромашина.

У фіналі дуетів змагалися 12 команд. Українки розпочинали передостанніми і отримали від суддів оцінку 94.33, яка дозволила підійнятись на друге місце п'єдесталу. Федіна та Савчук поступились лише росіянкам. Третю сходинку знову посіли представниці з Австрії. П'єдестал у довільній програмі був ідентичним подіуму у технічній програмі, яка була 13 травня.

Призова трійка

Світлана Колісніченко / Світлана Ромашина ( Росія) – 97.90 Марта Федіна / Анастасія Савчук (Україна) – 94.33 Анна-Марія Александрі / Ельріні Александрі ( Австрія) – 90.86

Для України ця медаль стала 6-ю в артистичному плаванні в угорському Будапешті. Загалом на чемпіонаті Європи з водних видів спорту українська збірна вже здобула 8 медалей.

Крім артистичного плавання ще дві нагороди для України здобули стрибуни у воду. Олексій Середа та Ксенія Байло здобули "золото" у змішаних синхронних стрибках з вишки. Бронзовими призерами стали Олександр Горшковозов і Олег Колодій. Українська пара поступилась лише німцям та росіянам.

У п'ятницю, 14 травня, будуть розіграні останні комплекти нагород в артистичному плаванні – мікст-дует (довільна програма) та команда (довільна програма).