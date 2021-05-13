Украинские синхронистки разрывают Евро

Украинская команда завоевала в столице Венгрии уже 5 наград. Теперь в копилке нашей сборной есть 2 "золота" и три "серебра".

Примечательно 15-летние украинцы выиграли взрослый чемпионат Европы по прыжкам в воду

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук 13 мая выступили в технической программе. Наши девушки стали вице-чемпионками Европы. Судьи поставили украинкам 92,69.

Федина и Савчук уступили только российской паре, которую представили Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Россиянки стали первыми с результатом 96.29. Тройку лидеров замкнули австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Эльрини Александри (89,45).

Для Федины эта награда стала уже четвертой на чемпионате Европы в Будапеште. 11 мая 19-летняя спортсменка принесла Украине историческое "золото" в артистическом соло.

Уже на следующий день (12 мая) украинка поднялась на вторую ступень пьедестала в артистическом плавании в произвольной программе.

Савчук вместе с Мартой и другими девочками в команде получили серебряные медали в технической программе.

Второе выступление, которое принесло медаль

Интересно, что Савчук и Федина во второй раз выступали в технической программе на этом Евро-2021. В первый день соревнований в Будапеште украинки претендовали на серебряную награду, но из-за проблем со звуком все результаты финала были аннулированы, а соревнования – перенесены.

13 мая девушки повторно выступили в финале технической программы. Украинским синхронисткам удалось улучшить свой результат, который они показали в первый соревновательный день – с 92.28 на 92.68.