В технической программе Федина набрала 91,8445 балла и заняла первое место.

Смотрите также Динамо готовит трансфер лучшего украинского бомбардира, – СМИ

В медальную тройку вошли Евангелия Платаниоти из Греции и Василиса Хандошко, которая представляет Беларусь.

Стоит отметить, что среди 15 участниц этой дисциплины не было основных фавориток в этом виде спорта – россиянок.

Полные результаты:

Историческое "золото" Фединой

Это первое в истории Украины "золото" в соло в артистическом плавании на чемпионатах Европы и всего четвертое в сумме. Ранее наши синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе.

Для самой Фединой это второе "золото" чемпионатов Европы.