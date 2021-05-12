В технической программе Федина набрала 91,8445 балла и заняла первое место.
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В медальную тройку вошли Евангелия Платаниоти из Греции и Василиса Хандошко, которая представляет Беларусь.
Стоит отметить, что среди 15 участниц этой дисциплины не было основных фавориток в этом виде спорта – россиянок.
Полные результаты:
Историческое "золото" Фединой
Это первое в истории Украины "золото" в соло в артистическом плавании на чемпионатах Европы и всего четвертое в сумме. Ранее наши синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе.
Для самой Фединой это второе "золото" чемпионатов Европы.