Фантастическое выступление под музыку из балета "Лебединое озеро" приносит украинской команде серебро чемпионата Европы в технической программе.
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В составе команды выступали: Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно.
Третья награда украинок
Ранее Марта Федина завоевала "золото" и "серебро" в сольной программе.
Интересно, что 11 мая Федина принесла Украине историческое "золото". Это первая в истории Украины золотая награда в соло в артистическом плавании на чемпионатах Европы и всего четвертое в сумме. Ранее наши синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе.