Покоряют Будапешт
Украинские спортсмены не перестают приятно удивлять на чемпионате европы в Будапеште. Украинцы уже получили два "золота", теперь еще в копилку нашей команды добавилась серебряная награда.
Вот так 15-летние украинцы выиграли взрослый чемпионат Европы по прыжкам в воду
19-летняя Марта Федина принесла Украине "серебро" в артистическом плавании. Украинка поборолась за победу в произвольной программе. Ее прямой конкуренткой стала россиянка Варвара Субботина.
Наша спортсменка выступала последней и получила от судей за программу 93.7. Однако даже такой высокий балл не дал Марте получить "золото". Субботина опередила украинку и заняла 1 место. Тройку лидеров замкнула представительница Греции Евангелия Платаниоти. Для гречанки эта награда стала уже второй в Будапеште. 11 мая она уступила как раз нашей Марте в техническом соло и завоевала "серебро".
Кто попал на пьедестал
- Варвара Субботина (Россия) – 96.4
- Марта Федина (Украина) – 93.7
- Евангелия Платаниоти (Греция) – 90.8
Для украинки это уже вторая награда на чемпионате Евро-2021. Также для Марты это вторая медаль в личных выступлениях в карьере на уровне чемпионатов Европы. Перед этим она в 2018 году победила в комбинации.