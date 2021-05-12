Покоряют Будапешт

Украинские спортсмены не перестают приятно удивлять на чемпионате европы в Будапеште. Украинцы уже получили два "золота", теперь еще в копилку нашей команды добавилась серебряная награда.

Вот так 15-летние украинцы выиграли взрослый чемпионат Европы по прыжкам в воду

19-летняя Марта Федина принесла Украине "серебро" в артистическом плавании. Украинка поборолась за победу в произвольной программе. Ее прямой конкуренткой стала россиянка Варвара Субботина.

Наша спортсменка выступала последней и получила от судей за программу 93.7. Однако даже такой высокий балл не дал Марте получить "золото". Субботина опередила украинку и заняла 1 место. Тройку лидеров замкнула представительница Греции Евангелия Платаниоти. Для гречанки эта награда стала уже второй в Будапеште. 11 мая она уступила как раз нашей Марте в техническом соло и завоевала "серебро".

Кто попал на пьедестал

Варвара Субботина (Россия) – 96.4 Марта Федина (Украина) – 93.7 Евангелия Платаниоти (Греция) – 90.8

Для украинки это уже вторая награда на чемпионате Евро-2021. Также для Марты это вторая медаль в личных выступлениях в карьере на уровне чемпионатов Европы. Перед этим она в 2018 году победила в комбинации.

Переписала историю! 11 мая Федина принесла Украине историческое "золото". Это первая в истории Украины золотая награда в соло в артистическом плавании на чемпионатах Европы и всего четвертое место в сумме. Ранее наши синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе.