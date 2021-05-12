Второе "золото"

Украинская пара набрала 325,68 балла. На втором месте, с отставанием в 18+ баллов, финишировала Великобритания, которая смогла опередить Россию на 5 баллов в борьбе за "серебро".

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Тройка лидеров шла на минимальном расстоянии. Решающим оказался четвертый прыжок – Середа и Байло провели его значительно лучше соперников, смогли создать себе гандикап в более чем 10 очков.

В последнем прыжке нужно было избежать ошибки, и украинцы справились с задачей.

Для Украины – это первая медаль в прыжках в воду на Евро-2021. Но уже вторая на общем чемпионате Европы по водным видам спорта. Ранее "золото" в артистическом плавании выиграла Марта Федина.