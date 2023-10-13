Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Северная Македония

Главный тренер "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов в преддверии важного матча в отборе к Евро-2024 с Северной Македонией. Смотрите онлайн пресс-конференцию на сайте 24 Канала.

В субботу, 14 октября, сборная Украины проведет свой шестой матч в квалификации на Евро-2024. "Сине-желтые" в Праге будут принимать прямого соперника за вторую строчку, которая гарантирует выход в финальную часть континентального первенства, пишет 24 канал.

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Украинцы ждут победы в Праге

В матче первого круга команды уже встречались между собой. В Скопье подопечные Реброва смогли осуществить исторический камбек и впервые с 2000 года одержать победу, уступая 0:2 по ходу матча.

Всего же соперники уже шесть раз определяли более сильного на поле в очных противостояниях. До этого "сине-желтые" побеждали в четырех поединках и по одному разу уступали и играли в ничью.

К сожалению, накануне предстоящего матча в расположении украинской сборной есть потери. Сергей Ребров не сможет в нем рассчитывать на правых вингеров Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова, а также вратаря Андрея Лунина.

Вместо них были вызваны Александр Пихаленок, Назарий Русин и Дмитрий Ризнык. Также вызов получил защитник Днепра-1 Александр Сваток, потому что у центрбека Динамо Дениса Попова есть проблемы со здоровьем.

В преддверии игры с Северной Македонией наставник "сине-желтых" вместе с одним из игроков команды проведет предматчевую пресс-конференцию, на которой поделится с болельщиками свежей информацией из лагеря национальной команды. Начало – 13 октября в 17:30 по Киеву.

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в 16:00 (по киевскому времени). Поединок рассудит бригада арбитров из Словении во главе со Славой Винчичем. Официальный транслятор – Megogo и местные телеканалы Суспільного в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. На сайтебудет доступна текстовая трансляция и видеообзор матча.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем в Праге