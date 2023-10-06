За два дня до начала сборов Сергей Ребров вызвал в сборную еще одного футболиста. Из резервного списка в основной переведенный центральный защитник Днепра-1 Александр Сваток.

Читайте также Мудрик тренируется в общей группе Челси перед матчами Украины по отбору на Евро.

Еще одна замена от "сине-желтых"

Теперь в основной заявке "сине-желтых" включены 26 футболистов.

Сваток вместе с партнерами по национальной команде будет готовиться к ближайшему матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии, который состоится 14 октября в чешской Праге. Также у Александра будет шанс сыграть в выездном поединке против Мальты (17 октября). Все зависит от выбора главного тренера "сине-желтых".

У центрбека Днепра-1 уже есть за спиной 2 матча в футболке главной команды страны.

К слову, Сергей Станиславович уже несколько дней вынужденно вносит изменения в заявку команды. Сначала вместо травмированного Виктора Цыганкова, получившего повреждение в игре Жирона – Реал, в основной список добавился лидер Днепра-1 Александр Пихаленок.

После чего добавилась еще одна главная проблема. Капитан сине-желтой сборной Андрей Ярмоленко не поможет команде в октябрьском цикле матчей Динамовец травмировался. Его место в сборной займет нападающий английского Сандерленда Назарий Русин, недавно переехавший в Англию.

Под вопросом также было участие Мудрик, который был заменен в перерыве матча Фулхэм – Челси из-за дискомфорта в мышцах. К счастью, Михаил уже провел тренировку в общей группе "синих".