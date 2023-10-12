За два дня до поединка "сине-желтые" еще конкретнее готовятся к схеме игры северных македонцев. Команда Сергея Реброва больше внимания уделяет наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами.

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Верят в восстановление

Почти все футболисты национальной команды готовятся к ближайшему поединку, кроме центрбэка Динамо Дениса Попова. Защитник до сих пор тренируется по индивидуальной программе. И это за два дня до первого октябрьского матча на Евро-2024.

Динамика обновления Попова положительна. Потому тренерский штаб сборной Украины надеется, что Денис поможет команде хотя бы в одном из двух поединков.

Ребров уже и так подходит к матчам в октябре с серьезными потерями. Из-за разного характера травмы из обоймы "сине-желтых" вылетели два лидера – правые вингеры Жироны Виктор Цыганков и Динамо Андрей Ярмоленко, являющийся капитаном национальной команды.

Также из-за проблем со спиной из заявки сборной пропал голкипер Реала Андрей Лунин.

Это трио в сборной заменили Александр Пихаленок (Днепр-1), Назарий Русин (Сандерленд) и Дмитрий Резник (Шахтер).

Обратите внимание! Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в 16:00 в чешской Праге. Игра украинцев на выезде против Мальты 17 октября.

В сборной Северной Македонии нет таких серьезных потерь. Об этом раньше заявлял главный тренер команды Благоя Милевски, который ждет победный реванш от своих подопечных. Напомним, что первая встреча между этими сборными окончилась волевой победой украинцев 2:3.

Перед предстоящим матчем в активе обеих сборных по 7 баллов.