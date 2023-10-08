8 октября национальная сборная Украины приступила к подготовке к матчам отбора Евро-2024. К сожалению, не все футболисты, на которых рассчитывал тренерский штаб Сергея Реброва, помогут команде.

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Головная боль Реброва

Пополнил список травмированных Андрей Лунин. У голкипера мадридского Реала возникли проблемы со спиной, из-за которых он не сможет поучаствовать в сборе.

Из-за такого фарса-мажора в сборную был срочно вызван вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык. 24-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде Реброва.

Отметим, что в воскресенье, 8 октября, сборная Украины приступит к подготовке к матчам квалификации Евро-2024. В Прагу на сбор уже прибыли пять динамовцев, административный и медицинский штаб. В течение дня ожидается приезд сборников из других клубов.

Напомним, что в составе сборной Украины уже произошли вынужденные замены. Ранее из-за травм выбыли Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. Их места заняли Александр Пихаленок и Назарий Русин. Также вызван был защитник Днепра-1 Александр Сваток.

Важно! Сборная Украины 14 октября сыграет номинально домашний матч квалификации Евро-2024 с Северной Македонией. А 17 октября "сине-желтые" сыграют против Мальты.