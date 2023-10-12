У суботу, 14 жовтня, збірна України проведе свій шостий матч у кваліфікації на Євро-2024. "Синьо-жовті" у Празі прийматимуть прямого суперника за другу сходинку, яка гарантує вихід до фінальної частини континентальної першості, пише 24 канал.

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Українці чекають на перемогу у Празі

У матчі першого кола команди вже зустрічалися між собою. У Скоп'є підопічні Реброва змогли здійснити історичний камбек та вперше з 2000 року здобути перемогу, поступаючись 0:2 по ходу матчу.

Усього ж суперники вже шість разів визначали сильнішого на полі в очних протистояннях. До цього "синьо-жовті" перемагали у чотирьох поєдинках та по одному разу поступалися та грали в нічию.

На жаль, напередодні майбутнього матчу у розташуванні української збірної є втрати. Сергій Ребров не зможе в ньому розраховувати на правих вінгерів Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова, а також воротаря Андрія Луніна.

Замість них були викликані Олександр Піхальонок, Назарій Русин та Дмитро Різник. Також виклик отримав захисник Дніпра-1 Олександр Сваток, адже в центрбека Динамо Дениса Попова є проблеми зі здоров'ям.

Напередодні гри з Північною Македонією наставник "синьо-жовтих" разом з одним із гравців команди проведе передматчеву пресконференцію, на якій поділиться з уболівальниками свіжою інформацією з табору національної команди. Початок – 13 жовтня о 17:30 за київським часом.

Зверніть увагу! Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня о 16:00 (за київським часом). Поєдинок розсудить бригада арбітрів зі Словенії, на чолі із Славою Вінчичем. Офіційний транслятор – Megogo та місцеві телеканали Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція та відеоогляд матчу.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Сергія Реброва перед матчем у Празі