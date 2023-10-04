Сразу два фланговых футболиста группы атаки не смогут помочь сборной Украины в двух ближайших матчах. Первую травму в поединке Жирона – Реал получил Виктор Цыганков, пропустивший целый месяц.

Вот так Может повторить судьбу Цыганкова: футбольный врач проанализировал травму Мудрика

Ощутимая потеря капитана и лидера на поле

Теперь еще стало известно, что Андрей Ярмоленко не будет помощником "сине-желтым" на правом фланге. Динамовец получил повреждение, которое помешает ему сыграть против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

В УАФ сообщили, кто заменит капитана главной команды страны по футболу. В лагерь сборной Украины Сергей Ребров призвал нападающего английского Сандерленда Назария Русина, для которого это уже второй вызов в национальную команду.

В июне Русин тренировался в расположении сборной, но пока еще не дебютировал в футболке "сине-желтых".

Это будет отличный шанс для Назария проявить себя на международном уровне, чтобы поскорее стать игроком основы Сандерленда. Провел 3 матча в Англии (2 – в Чемпионшипе), в которых суммарно провел на поле 86 минут. Пока Русина постепенно подпускают к первой команде, ведь украинец только 1 сентября 2023 стал футболистом английского клуба.

Отметим, что под вопросом участие в матчах сборной Украины и левого вингера Челси Михаила Мудрика. 22-летний игрок фланга забил свой дебютный гол в прошлом туре против Фулхэма, но покинул поле после перерыва из-за дискомфорта в мышцах. Мудрик верит, что прогнозы врачей сбудутся, и он сможет сыграть за сборную в октябре.

Футбольный врач Дмитрий Бабелюк не спешит радоваться. По его словам, Михаил может повторить судьбу Цыганкова, пропускающего октябрьские поединки команды Реброва.

К слову. Украина в 5 турах набрала 7 баллов и идет на 3-м месте группы "С". Столько же очков у второй Италии и четвертой Северной Македонии. Единоличным лидером группы является Англия (13 пунктов).