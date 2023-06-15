В Северную Македонию сборная Украины прилетела в составе 25 футболистов. Вместе с командой не прибыли Валерий Бондарь и Александр Пихаленок, которые присутствовали в Германии.

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Кадровая ситуация в сборной

Причиной этого травмы, которые получили оба игрока в Бремене. Бондарь имеет повреждение приводной мышцы, а Пихаленок – проблемы со ступней.

В товарищеском матче с Германией Пихаленок вышел на поле на 78-й минуте, а Бондарь провел всю игру на скамейке запасных.

Состав национальной сборной Украины, готовящийся к матчу с Северной Македонией

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Александр Сваток, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Владислав Кочергин.

Нападающие: Артем Довбык, Владислав Ванат, Назарий Русин.

16 июня Украина сыграет выездной матч с Северной Македонией, а 19 – формально дома примет Мальту в Словакии.

Важно. В резервном списке игроков на июньские матчи сборной находятся Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Марьян Швед и Николай Шапаренко.