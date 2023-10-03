В лагерь украинской сборной прилетели неприятные новости из матча лидеров Ла Лиги-2023/2024 Жирона – Реал (0:3). Виктор Цыганков и Артем Довбик начали матч в старте и ушли на отдых во втором тайме.

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Вторично переведен из резерва

Цыганков отыграл всего один тайм и сам попросил замену. Впоследствии стало известно о серьезности травмы Виктора. К сожалению, вердикт был неутешительным. У правого вингера "красно-белых" травма двуглавой мышцы бедра правой ноги, из-за которой Цыганков пробудет без футбола в течение ближайшего месяца.

Из-за полученного повреждения Виктор пропустит оба октябрьских матча сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Сергею Реброву пришлось производить кадровые изменения в лагере главной команды страны. Место Цыганкова в основном списке сборной займет лидер Днепра-1 Александр Пихаленок, переживающий дежавю. О чем идет речь? На прошлом сборе "сине-желтых" именно Пихалонок занял место Николая Шапаренко, получившего повреждение.

Однако в матчах против Англии (1:1) и Италии (2:1) так и не принял участия.

Теперь у Пихаленко есть новый шанс проявить себя в сборной.

Отметим. 14 октября подопечные Реброва проведут номинально "домашний" поединок против Северной Македонии, который состоится в столице Чехии. Уже 17 октября "сине-желтые" будут гостить на поле Мальты.

Напомним, что за спиной Пихаленко уже 6 матчей в футболке национальной команды, в которых пока еще не отличался результативными действиями (суммарно сыграно 180 минут). Дебютировал полузащитник за сборную Украины 8 июня 2022 в игре Лиги наций против Ирландии (0:1).