Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в футбольный сезон. Из-за карантина УЕФА официально перенес уже 6 матчей в рамках еврокубков.

УЕФА перенес место проведения трех матчей в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы.

Кстати УЕФА подготовил новый формат Лиги чемпионов

Какие матчи перенесены

Атлетико – Челси

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Челси состоится на "Арена Национале" в Бухаресте (Румыния). Дата и время начала остаются теми же – 23 февраля.

Боруссия Менхенгладбах – Манчестер Сити

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и Манчестер Сити состоится 24 февраля на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

СБ Лейпциг – Ливерпуль

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Ливерпулем состоится 16 февраля на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

Бенфика – Арсенал

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Бенфикой и Арсеналом состоится на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия). Дата и время начала остаются теми же – 18 февраля, в 22:00.

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед состоится 18 февраля на "Ювентус Стэдиум" в Турине (Италия).

Мольде – Хоффенхайм

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Мольде и Хоффенхаймом состоится 18 февраля на "Эстадио-де-ла-Керамика" в Вильярреале (Испания).