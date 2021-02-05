УЕФА решил реформировать самый престижный европейский клубный турнир – Лигу чемпионов. Новый формат Лиги чемпионов может вступить в силу уже в 2024 году.

Новый формат Лиги чемпионов будет иметь вид "швейцарской модели". Его поддержал глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли, который также является президентом Ювентуса.

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Как "швейцарская модель" изменит Лигу чемпионов?

Эта модель предполагает отказ от традиционного группового этапа, где в каждой группе 4 команды борются за выход в плей-офф.

УЕФА предлагает турнирную систему, при которой все команды будут в одной группе. "Швейцарская модель" предполагает, что в каждом следующем туре встречаются противники с одинаковым или близким количеством очков.

По информации британских изданий Sky Sports и The Telegraph, в рамках реформы произойдет увеличение количества команд с 32 до 36. Эта реформы "зацепит" Лигу Европы, которую сократят с 48 участников до 32.

Клубы должны будут сыграть по 10 матчей (по 5 дома и на выезде). Кто сыграет в первом туре – определит жеребьевка.

В то же время УЕФА не откажется от плей-офф, однако этот раунд претерпит изменения. В 1/8 финала выйдут лучшие 8 команд. Клубы, которые займут места с 9 до 24, сыграют между собой плей-офф и определят еще 8 участников 1/8 финала.

Топ-5 получит больше представителей

Дополнительные 4 места в Лиге чемпионов получат представители топ-5 чемпионатов (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция). Но это только при условии, если эти клубы "имеют лучший исторический рейтинг".

В то же время топ-чемпионаты смогут иметь не более 6 представителей в Лиге чемпионов.

Сообщается, что новый формат Лиги чемпионов не повлияет на внутренние чемпионаты. Матчи будут проводить посреди недели.

Изменения должны вступить в силу с 2024 года.

5 февраля представители топ-чемпионатов Европы проведут онлайн-заседание, где планируют обсудить реформу турнира.

Как реформа повлияет на украинские клубы

Пока не сообщается, как реформа повлияет на представителей других чемпионатов.

На данный момент гарантированно одного участника в Лиге чемпионов имеют топ-10 лиг в соответствии с рейтингом УЕФА.

Украина занимает 12-е место. Если наша лига не вернется в топ-10 до конца сезона, то потеряет гарантированную путевку в групповой этап.

Зацепкой может стать "исторический рейтинг", хотя в УЕФА пока не объяснили, как его будут применять. В этом рейтинге Шахтер занимает высокое 17-е место.