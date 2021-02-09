Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и Манчестер Сити состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Такое решение было принято из-за изменений в правила въезда на территорию Германии, которые связаны с распространением коронавируса.

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Дата и время начала остаются теми же – 24 февраля 2021 года в 22:00.

Проблема проведения матчей еврокубков

Стоит добавить, что не только Боруссия столкнулась с необходимостью перенести свои матчи против английских команд в другие города. Португальская Бенфика, которая в 1/16 финале Лиги Европы сыграет против Арсенала, тоже вынуждена искать другое место для проведения матча. Также имеют проблему Атлетико и РБ Лейпциг.

Что касается других матчей Лиги Европы, которые запланированы на 18 февраля (Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед, Славия – Лестер и Вольсфберг – Тоттенхэм), то они тоже могут не состояться там, где запланировано. Осталось дождаться решения местных властей и УЕФА.