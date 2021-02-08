Европейские клубы продолжают бороться против пандемии коронавируса. И кроме самой болезни, теперь им надо учитывать и сопутствующие запреты, которые накладывают власти страны. Из-за этого некоторые матчи могут и не состояться.

На этот раз проблема возникла у испанского Атлетико. В 1/8 финала Лиги чемпионов "матрасникам" выпало играть против английского Челси. Первый матч в Мадриде должен состояться 23 февраля.

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Но, скорее всего, матч придется перенести в другой город. Причина в том, что в странах ЕС и в дальнейшем действует запрет на авиасообщение с Великобританией. Испания закрыла авиасообщение до 16 февраля, но, скорее всего, продолжит его и в дальнейшем из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании. Поэтому Челси не позволят прибыть на матч в Испанию.

Учитывая правила УЕФА, что хозяин матча должен позаботиться о том, чтобы игра состоялась, то на Атлетико легли большие проблемы. В противном случае им грозит техническое поражение. Именно так было и с немецким РБ Лейпциг, которому выпало сыграть против Ливерпуля. Матч 16 февраля пришлось перенести в венгерский Будапешт.

Атлетико рассматривает другие варианты. Среди них Бухарест, Таллин и Варшава. При этом первых двух Атлетико уже побеждал – в финале Лиги Европы 2012 года и в матче за Суперкубок УЕФА 2018 года. И, вероятно, что матч состоится в Варшаве.

Стоит добавить, что не только Атлетико и РБ Лейпциг столкнулись с необходимостью перенести свои матчи против английских команд в другие города. Португальская Бенфика, которая в 1/16 финале Лиги Европы сыграет против Арсенала, тоже вынуждена искать другое место для проведения матча.

24 февраля Боруссия (Менхенгладбах) сыграет против Манчестер Сити. Правда есть вероятность, что к тому времени власть Германии даст разрешение на авиасообщение с Англией.

Что касается других матчей Лиги Европы, которые запланированы на 18 февраля (Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед, Славия – Лестер и Вольсфберг – Тоттенхэм), то они могут не состояться там, где запланировано. Осталось дождаться решения местных властей и УЕФА.