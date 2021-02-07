Немецкий РБ Лейпциг не сможет сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля на своем поле. Поэтому игру пришлось перенести не только в другой город, но и в другую страну. Выбор пал на Будапешт в Венгрии.

Причиной для переноса стало то, что немецкие власти не дали разрешение Ливерпулю въехать в Германию. Федеральная полиция отклонила просьбу сделать исключение для английской команды.

Напомним! Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля. И запретила въезд из этой страны. Причина – новый штамм коронавируса.

По новым правилам УЕФА, разработанными на время пандемии коронавируса, ответственность за организацию матча лежит на хозяине поля. Поэтому если бы Ливерпуль не смог бы попасть в Германию и сыграть матч, именно РБ Лейпциг зачислили бы техническое поражение. Поэтому именно немцы были обязаны найти альтернативное место проведения матча.

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Матч РБ Лейпциг – Ливерпуль состоится на "Пушкаш арене" в Будапеште 16 февраля.

"Пушкаш арена" – это стадион, на котором свои домашние матчи проводит сборная Венгрии. А также здесь два матча группового этапа Лиги чемпионов сыграл Ференцварош Сергея Реброва – против Барселоны и Ювентуса. Венгерская команда была в одной группе с киевским Динамо, но украинскую команду приняла на своем домашнем стадионе "Групама арена".

Во время Евро-2020 "Пушкаш арена" примет четыре матча турнира. Три на групповой стадии (Венгрия – Португалия, Венгрия – Франция, Франция – Португалия), и еще один на стадии 1/8 финала.