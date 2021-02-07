Матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Ливерпуль перенесли в Венгрию из-за запрета власти Германии
Немецкий РБ Лейпциг не сможет сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля на своем поле. Поэтому игру пришлось перенести не только в другой город, но и в другую страну. Выбор пал на Будапешт в Венгрии.
Источник:сайт РБ Лейпциг
Причиной для переноса стало то, что немецкие власти не дали разрешение Ливерпулю въехать в Германию. Федеральная полиция отклонила просьбу сделать исключение для английской команды.
По новым правилам УЕФА, разработанными на время пандемии коронавируса, ответственность за организацию матча лежит на хозяине поля. Поэтому если бы Ливерпуль не смог бы попасть в Германию и сыграть матч, именно РБ Лейпциг зачислили бы техническое поражение. Поэтому именно немцы были обязаны найти альтернативное место проведения матча.
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Матч РБ Лейпциг – Ливерпуль состоится на "Пушкаш арене" в Будапеште 16 февраля.
"Пушкаш арена" – это стадион, на котором свои домашние матчи проводит сборная Венгрии. А также здесь два матча группового этапа Лиги чемпионов сыграл Ференцварош Сергея Реброва – против Барселоны и Ювентуса. Венгерская команда была в одной группе с киевским Динамо, но украинскую команду приняла на своем домашнем стадионе "Групама арена".
Во время Евро-2020 "Пушкаш арена" примет четыре матча турнира. Три на групповой стадии (Венгрия – Португалия, Венгрия – Франция, Франция – Португалия), и еще один на стадии 1/8 финала.
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