Пандемія коронавірусу продовжує вносити корективи у футбольний сезон. Через карантинні обмеження УЄФА офіційно переніс уже 6 матчів у рамках єврокубків.

УЄФА переніс місце проведення трьох матчів у Лізі чемпіонів та стільки ж у Лізі Європи.

До речі УЄФА підготував новий формат Ліги чемпіонів

Які матчі перенесено

Атлетіко – Челсі

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко і Челсі відбудеться на "Арена Націонале" у Бухаресті (Румунія). Дата і час початку залишаються тими ж – 23 лютого.

Боруссія Менхенгладбах – Манчестер Сіті

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між менхенгладбахською Боруссією і Манчестер Сіті відбудеться 24 лютого на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).

РБ Лейпциг – Ліверпуль

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між РБ Лейпцигом і Ліверпулем відбудеться 16 лютого на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).

Бенфіка – Арсенал

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Бенфікою та Арсеналом відбудеться на стадіоні "Олімпіко" в Римі (Італія). Дата і час початку залишаються тими ж – 18 лютого, о 22:00.

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Реал Сосьєдад і Манчестер Юнайтед відбудеться 18 лютого на "Ювентус Стедіум" у Турині (Італія).

Мольде – Хоффенхайм

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Мольде і Хоффенхаймом відбудеться 18 лютого на "Естадіо-де-ла-Кераміка" у Вілярреалі (Іспанія).