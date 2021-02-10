УЄФА переніс три матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Пандемія коронавірусу продовжує вносити корективи у футбольний сезон. Через карантинні обмеження УЄФА офіційно переніс уже 6 матчів у рамках єврокубків.
Джерело:УЄФА
УЄФА переніс місце проведення трьох матчів у Лізі чемпіонів та стільки ж у Лізі Європи.
До речі УЄФА підготував новий формат Ліги чемпіонів
Які матчі перенесено
Атлетіко – Челсі
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко і Челсі відбудеться на "Арена Націонале" у Бухаресті (Румунія). Дата і час початку залишаються тими ж – 23 лютого.
Боруссія Менхенгладбах – Манчестер Сіті
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між менхенгладбахською Боруссією і Манчестер Сіті відбудеться 24 лютого на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).
РБ Лейпциг – Ліверпуль
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між РБ Лейпцигом і Ліверпулем відбудеться 16 лютого на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).
Бенфіка – Арсенал
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Бенфікою та Арсеналом відбудеться на стадіоні "Олімпіко" в Римі (Італія). Дата і час початку залишаються тими ж – 18 лютого, о 22:00.
Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Реал Сосьєдад і Манчестер Юнайтед відбудеться 18 лютого на "Ювентус Стедіум" у Турині (Італія).
Мольде – Хоффенхайм
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Мольде і Хоффенхаймом відбудеться 18 лютого на "Естадіо-де-ла-Кераміка" у Вілярреалі (Іспанія).
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Треба це змінювати: Усик висловився про менталітет українців і дав пораду5 лютого , 08:54
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11