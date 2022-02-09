Подготовка к Олимпиаде

Женская сборная Украины понесла серьезные потери в начале биатлонных стартов на Олимпиаде. Поэтому Меркушина присоединилась к команде, чтобы заменить спортсменок, которые пропускают старты.

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Меркушина недавно начала подготовку на олимпийской трассе в Пекине, поскольку вылет и сдача негативных тестов на коронавирус у нее заняли определенное время.

Биатлонистка рассказала, как она узнала о том, что должна отправляться в Пекин.

"Я спала, отсыпалась, как раз был день пристрелки, решила не вставать рано, никуда не спешить и выключила звук на телефоне. Открываю глаза, а там много сообщений, что у Елены Билосюк коронавирус, что я должна собирать чемоданы и ехать. Через два с половиной часа сидела в автобусе на вылет из Праги в Киев.

Так получилось, что долгое время находилась в Киеве, бегала по беговой дорожке. Возможно, надо было сдавать тесты заранее, но дело в том, что только специально аккредитованные лаборатории имеют на это право, и вокруг Нове-Место не было ни одной такой. Поэтому так случилось и пришлось просидеть в Киеве", – сказала Меркушина.

Сложности трассы и порывы ветра на стрельбище

Анастасия поделилась впечатлениями от олимпийской трассы.

Соглашаюсь со словами Пидручного, трасса напоминает Антхольц без леса. Есть высота, очень высоко, недостаток кислорода ощущается очень сильно. А трасса сама по себе не тяжелая, если бы была на равнине, то вообще бы была легкой. Но здесь каждый холмик кажется такой стеной, что не можешь дождаться, когда он кончится,

– отметила биатлонистка.

Меркушина отметила, что ее "снайперские" способности в этом году проходят безумное испытание. По словам спортсменки, на рубеже можно справиться со стрельбой, но из-за разреженного воздуха это сделать гораздо сложнее.

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"Если сильный порыв, то выбивает винтовку из рук. Я еще пока под такое не попала, но даже маленький и легкий ветерок ощутим. Особенно, когда идет недостаток кислорода, ты будто захлебываешься, у тебя темнеет в глазах и начинают дрожать руки. Тебе нужно выстрелить, а ты не сможешь правильно его подготовить. Нюансы есть, но как показала Ирина Петренко – все возможно", – отметила украинская биатлонистка.

Также Анастасия поделилась ожиданиями по поводу будущего спринта.

Спринт? Желание всегда есть. Я – спортсменка, хочу бегать и соревноваться, но и страх есть, поскольку трудно и очень ответственно выходить на такие соревнования за страну. Уже говорила, что это не удовольствие, а огромная ответственность. Но бегать хочется, не хочу, чтобы я зря сюда приехала,

– добавила Анастасия.

Отбор на Олимпиаду-2022

В Пекин отправились 5 представительниц Украины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко. Главный тренер женской сборной Урош Велепец еще задолго до Олимпиады-2022 выделил двух спортсменок, которые, по его мнению, заслуживают путевку на Игры. Речь шла о Джиме и Билосюк.

Затем к этому списку присоединилась Валентина Семеренко. Осталось два вакантных места на которые претендовало сразу три спортсменки: Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Наставник женской команды убеждал, что окончательный состав будет выбран после индивидуальной гонки в Антхольце. Тем не менее, участников Олимпиады-2022 назвали именно во время этого старта.

Меркушина прошла мимо отбора и получила статус первой запасной. Позже президент Федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал, почему ситуация сложилась именно таким образом. Он отметил наличие критериев отбора для попадания в состав.

Однако после того, как у Елены Билосюк обнаружили коронавирус. Появилась информация о том, что Меркушина может ее заменить.

Анастасия ехала в Пекин в статусе запасной спортсменки. Но накануне индивидуальной гонки Дарья Блашко сдала положительный тест на коронавирус, а Валентина Семеренко покинула Пекин из-за проблем со здоровьем.