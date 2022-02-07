Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
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"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому – запоморочилось в голове и она не смогла продолжать гонку", – начал Брынзак
После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина,
– сказал рулевой украинского биатлона.
Как Семеренко выступила на Олимпиаде-2022
- Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке. Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая заняла 10 место с двумя промахами, Ирина Петренко с нулем в стрельбе финишировала 11-й.
- Главный тренер Урош Велепец сообщил, что на такое решение повлияли погодные условия в Пекине. Поскольку у биатлонистки возникли спазмы из-за холода, она не смогла продолжить гонку.
- Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пятой в карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.