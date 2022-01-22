Меркушина вне заявки

Накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антгольце главный тренер женской команды Украины Урош Велепець уверял, что на два вакантных места Пекин претендуют сразу три спортсменки – Ирина Петренко, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.

К теме Без Меркушиной и Виты Семеренко: сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры

Кто поедет на Олимпиаду-2022 должны были бы определить после индивидуалки. Однако определение состава произошло еще перед стартом гонки.

В состав вошли Петренко и Блашко, а Меркушина получила статус первой запасной.

Перед началом Кубка мира в Италии Дарья возмутилась процессом отбора на Олимпиаду-2022 и заявила, что должны были быть прописаны критерии отбора на Игры в Пекине.

Также свое недовольство выразила и Анастасия. Она же уверяла, что индивидуальная гонка должна быть отборочной.

Брынзак: Летом были утверждены критерии отбора на Олимпиаду-2022

Президент федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал о наличии критериев отбора для попадания в состав.

По его словам, критерии отбора на Олимпийские игры были утверждены еще летом.

Еще летом были утверждены критерии отбора на Олимпийские игры. Утверждены министром, президентом Олимпийского комитета и федерацией, в которых четко прописаны критерии отбора. По тем критериям отбор закончился в Рупольдинге,

– заявил Брынзак.

Читайте также Петренко – лучшая из украинок в "индивидуалке" в Антгольце, Давыдова впервые выиграла "глобус"

Он заверил, что 21 января состоялось заседание Исполкома, где обсуждали вопрос об утверждении списков.

"Я сказал, что у нас форс-мажор, еще день-два, были болезни, мы еще не можем четко сказать. На что мне было сказано: есть четкие критерии отбора, по которым надо определять и утверждать состав сегодня. Если будут какие-то изменения из-за форс-мажора: заболеет, коронавирус или другие причины, то можно сделать изменения до 2 февраля", – отметил президент федерации биатлона Украины.

Он подчеркнул, что в состав на Олимпиаду-2022 попали те, кто проходил по требованиям: попасть в топ-50 общего зачета Кубка мира, выступить на Кубке IBU, показать результат и набрать наибольшее количество очков.

Кстати Кубок мира в Антгольце: сборная Украины назвала мощный состав на женскую эстафету

Поскольку Анастасия Меркушина не набрала ни одного очка в первой половине сезона, нигде не проявила себя и по критериям она не попала. Поэтому было проголосовано без нее,

– сказал Владимир Михайлович.

Также он заверил, что главный тренер знал об этих критериях отбора.

"Юридически мы должны были определить до 16 января, подать в НОК и на исполкоме это утвердить. Это было сделано", – добавил Брынзак.

Олимпиада-2022: состав украинок

Украина может заявить на Олимпиаду-2022 по пять спортсменов, в то же время в личных гонках (индивидуальная и спринт) стартовать может лишь по четыре биатлониста.

Соответственно, кто-то один будет запасным.

Украинская команда отправится в Пекин в составе Елены Билосюк, Юлии Джимы, Валентины Семеренко, Дарьи Блашко и Ирины Петренко.

Вниманию! Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине. Биатлонные старты продлятся с 5 по 19 февраля.