Коронавирус ударил по женской сборной

Еще один случай коронавируса зафиксировали в украинской сборной по биатлону, уже прилетевшему на Олимпиаду-2022. В этот раз "жертвой" COVID-19 стала Елена Белосюк. Об этом сообщил главный тренер женской команды Урош Велепец.

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Боялись этого с первого дня. Последовал эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый спортсмен – Елена Белосюк. Ее готовили практически круглый год. Она пожертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест,

– рассказал Велепец.

Пока неизвестно, сможет ли Елена вернуться в ту физическую форму после того, как получит отрицательный тест. Белосюк является стабильным финишером сборной Украины в эстафете. Потому ее отсутствие может сильно ударить по результату в эстафете, которая состоится 16 февраля.

Урош добавил, что тест для Елены – это катастрофа, ведь спортсменка отдала круглый год для выступления на Олимпийских играх.

Словенский специалист добавил, что болеет коронавирусом и физиотерапевт женской команды.

"Провела несколько тренировок здесь, с оптимизмом шла, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера перешло на сервисмена, потом на физиотерапевта", – заметил Велепец.

К сведению. Первые олимпийские медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля. В этот соревновательный день состоится смешанная эстафета.

Коронавирус в сборной Украины