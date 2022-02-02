Брынзак: Меркушина готовится к возможному вылету

Информацию о том, что Меркушина может заменить Билосюк на Олимпиаде-2022 24 каналу подтвердил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак.

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По его словам, в ближайшее время Анастасия может вылететь в Пекин.

Меркушина готовится к возможному вылету на Олимпиаду-2022, поскольку она является запасной. В любой момент можем сделать замену,

– сказал Брынзак.

Однако попасть в основной состав биатлонистке будет не так-то просто. Соответствующая процедура может занять несколько дней.

"Там есть процедура, которую необходимо пройти. Сначала нужно задать тест за 96 часов до вылета, затем за 48 часов и 12 часов. Если все эти тесты будут отрицательными, тогда она получит специальный QR-код от оргкомитета Олимпиады-2022. Только тогда Меркушина сможет полететь в Пекин. Но это сможет занять 3-5 дней", – подчеркнул глава Федерации биатлона Украины.

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Что касается Елены Билосюк, то спортсменка может отправиться на самоизоляцию, как и другие представители Украины, у которых были положительные тесты на коронавирус.

Скандальный отбор

В Пекин отправились 5 представительниц Украины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Главный тренер женской сборной Урош Велепец еще задолго до Олимпиады-2022 выделил двух спортсменок, которые, по его мнению, заслуживают путевку на Игры. Речь шла о Джиме и Билосюк.

Затем к этому списку присоединилась Валентина Семеренко.

Осталось два вакантных места на которые претендовало сразу три спортсменки: Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Наставник женской команды убеждал, что окончательный состав будет выбран после индивидуальной гонки в Антхольце. Тем не менее, участников Олимпиады-2022 назвали именно во время этого старта.

Меркушина прошла мимо отбора и получила статус первой запасной.

Позже президент федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал, почему ситуация сложилась именно таким образом. Он отметил наличие критериев отбора для попадания в состав.

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