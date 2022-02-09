Підготовка до Олімпіади

Жіноча збірна України зазнала серйозних втрат на початку біатлонних стартів на Олімпіаді. Тож Меркушина доєдналася до команди, аби замінити спортсменок, які пропускаються старти.

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Меркушина лише нещодавно розпочала підготовку на олімпійській трасі у Пекіні, оскільки час на виліт та здачу негативних тестів на коронавірус у неї зайняв певний час.

Біатлоністка розповіла, як вона дізналася про те, що має вирушати до Пекіну.

"Я спала, відсипалася, якраз був день пристрілки, вирішила не вставати рано, нікуди не спішити та вимкнула звук на телефоні. Відкриваю очі, а там чимало повідомлень, що в Олени Білосюк коронавірус, що я маю збирати валізи і їхати. Через дві з половиною години сиділа в автобусі на виліт з Праги у Київ.

Так вийшло, що довгий час перебувала у Києві, бігала на біговій доріжці. Можливо, треба було б здавати тести заздалегідь, але річ у тім, що лише спеціально акредитовані лабораторії мають на це право, і навколо Нове-Место не було жодної такої. Тому так сталося і довелося просидіти в Києві", – сказала Меркушина.

Складнощі траси та пориви вітру на стрільбищі

Анастасія поділилася враженнями від олімпійської траси.

Погоджуюсь зі словами Підручного, траса нагадує Антгольц без лісу. Є висота, дуже високо, нестача кисню відчувається дуже сильно. А траса сама по собі не є важка, якби була на рівнині, то взагалі б була легенькою. Але тут кожен горбочок здається такою стіною, що не можеш дочекатися, коли він закінчиться,

– зазначила біатлоністка.

Меркушина зазначила, що її "снайперські" здібності у цьому році проходять шалене випробування. За словами спортсменки, на рубежі можна впоратися зі стрільбою, але через розріджене повітря це зробити набагато складніше.

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"Якщо сильний порив, то вибиває гвинтівку з рук. Я ще поки під таке не потрапила, але навіть маленький та легенький вітерець відчутний. Особливо, коли йде нестача кисню, ти ніби захлинаєшся, у тебе темніє в очах і починають тремтіти руки. Тобі потрібно зробити постріл, а ти не зможеш правильно його підготувати. Нюанси є, але як показала Ірина Петренко – все можливо", – наголосила українська біатлоністка.

Також Анастасія поділилася очікуваннями щодо майбутнього спринту.

Спринт? Бажання завжди є. Я – спортсмен, хочу бігати та змагатися, але й острах є, оскільки важко та дуже відповідально виходити на такі змагання за країну. Вже казала, що це не задоволення, а дуже велика відповідальність. Але бігати хочеться, не хочу, щоб я дарма сюди приїхала,

– додала Анастасія.

Відбір на Олімпіаду-2022

До Пекіну відправилися 5 представниць України: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дарія Блашко, Ірина Петренко. Головний тренер жіночої збірної Урош Велепець ще задовго до Олімпіади-2022 виокремив двох спортсменок, які, на його думку, заслуговують путівку на Ігри. Мовилося про Джиму та Білосюк.

Потім до цього списку доєдналася Валентина Семеренко. Залишилося два вакантних місця на яких претендувало відразу три спортсменки: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Наставник жіночої команди переконував, що остаточний склад виберуть після індивідуальної гонки в Антгольці. Проте учасників Олімпіади-2022 назвали саме під час цього старту.

Меркушина пройшла повз відбір та отримала статус першої запасної. Пізніше президент Федерації біатлону Володимир Бринзак розповів чому ситуація склалася саме таким чином. Він зазначив про наявність критеріїв відбору для потрапляння у склад.

Проте після того, як в Олени Білосюк виявили коронавірус. З'явилася інформація про те, що Меркушина може її замінити.

Анастасія їхала до Пекіну у статусі запасної спортсменки. Але напередодні індивідуальної гонки Дар'я Блашко здала позитивний тест на коронавірус, а Валентина Семеренко покинула Пекін через проблеми зі здоров'ям.