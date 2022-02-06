Очередная потеря для Украины
К сожалению, два подряд теста на коронавирус, сданные украинкой, оказались положительными. Блашко перевели в режим изоляции.
Кстати Ни в одной стране мира нет таких условий, – Блашко о сложностях на Олимпиаде-2022
Таким образом, спортсменка не сможет выступить в индивидуальной гонке, которая состоится в понедельник, 7 февраля.
В стартовом протоколе она заявлена под 79-м номером.
Отмечают, что спортсменка чувствует себя хорошо. Но для выхода из режима изоляции необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.
Коронавирус в сборной Украины
- По прибытии в Пекин, 27 января, коронавирус обнаружили у главного наставника мужской команды Юрая Санитры.
- Тренер сразу отправился на самоизоляцию. Однако наставник сборной пока не вернулся в команду.
- Затем положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко. Однако его повторный тест показал отрицательный результат.
- В среду, 2 февраля, коронавирус обнаружили у Елены Белосюк. Сразу после этого появилась информация, что ее сможет заменить якобы готовящаяся к вылету в Пекин Анастасия Меркушина.
- Меркушина уже отправилась в Китай. Однако перед вылетом отмечалось, что спортсменка едет в статусе запасной, поэтому ее участие не гарантировали.
- Теперь, скорее всего, Анастасия поборется на Олимпиаде-2022.