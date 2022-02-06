Очередная потеря для Украины

К сожалению, два подряд теста на коронавирус, сданные украинкой, оказались положительными. Блашко перевели в режим изоляции.

Кстати Ни в одной стране мира нет таких условий, – Блашко о сложностях на Олимпиаде-2022

Таким образом, спортсменка не сможет выступить в индивидуальной гонке, которая состоится в понедельник, 7 февраля.

В стартовом протоколе она заявлена ​​под 79-м номером.

Отмечают, что спортсменка чувствует себя хорошо. Но для выхода из режима изоляции необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.

Коронавирус в сборной Украины