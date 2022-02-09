Больные спортсмены не могут тренироваться
Владимир Брынзак рассказал о состоянии здоровья спортсменов, находящихся на самоизоляции. Об этом сообщает 24 канал.
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Перед открытием Олимпиады-2022, 2 февраля, стало известно, что Елена Белосюк отправилась на самоизоляцию из-за коронавирусной болезни. А накануне "индивидуалки" положительный тест сдала и Дарья Блашко.
"Самочувствие у Елены нормальное, но ее держат, потому что показатели не в норме, у Оргкомитета есть требования, которых мы должны придерживаться", – сказал Брынзак.
Глава ФБУ заверил, что спортсмены, у которых обнаружили коронавирус, даже несмотря на хорошее самочувствие, не могут индивидуально тренироваться. Им запрещено выходить из комнаты.
Они полностью изолированы в комнатах. В их доступе тренажеры, но не больше. Им нельзя выходить из помещения. Белосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. Блашко вообще без симптомов, но цифры не дают возможности выйти из изоляции.
– отметил президент Федерации биатлона Украины.
Во время индивидуального старта 7 февраля стало плохо Валентине Семеренко, поэтому она сошла с дистанции. Позже появилась информация о том, что биатлонистка досрочно покидает Олимпийские игры.
Брынзак рассказал, что Семеренко вернется в Киев 9 февраля в 16:00.
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По прибытию в Пекин главный тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус. Сначала отмечалось, что наставник сможет вернуться в команду через 7 дней после обнаружения болезни. Однако Санитра до сих пор находится на изоляции.
Юрай Санитра тоже чувствует себя хорошо, но его не выпускают из изоляции из-за неудовлетворительных показателей. Надеемся, что в ближайшее время он сможет вернуться в команду,
– заверил Брынзак.
Запасная биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина уже прибыла в Пекин, чтобы выступить на Играх-2022. По словам главы федерации биатлона Украины, она сможет выйти на старт уже в спринтерской гонке, которая состоится 11 февраля.
"Меркушина уже присоединилась к основной команде и начала тренироваться. Она сможет выступить в спринте. Однако она поздно прилетела, нужно минимум 7 – 8 дней акклиматизации. Поэтому у нее будет тяжелое состояние для гонки. Но мы ничего с этим не можем поделать, придется рисковать", – рассказал Владимир Михайлович.
Украина может не выступить в женской эстафете
Также Брынзак рассказал, что биатлонистам психологически сложно тягаться в таких условиях. Пока неизвестно, сможет ли женская команда выступить в эстафете.
Команде тяжело, потому что такое состояние. Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Не известно будет ли эстафета, поскольку только трое здоровых биатлонисток,
– подчеркнул специалист.
Глава Федерации биатлона оценил первые старты украинских спортсменов.
"Было видно, что Джима и Пидручный были готовы, но надо, чтобы все складывалось и были нули. Девушки показали неплохое выступление: 10 и 11 позиции. Дмитрий – 18-й, это его лучший результат в индивидуальной гонке. Но еще хочется на подиум попасть, потому еще есть гонки, они будут стараться", – подытожил Брынзак.
Как выступили украинцы на Олимпиаде
- С начала Олимпиады состоялось три старта по биатлону. Первый соревновательный день начался со смешанной эстафеты, где украинской сборной не удалось сразиться за высокие места.
- Команда в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла 13 место.
- Относительно личных стартов некоторые украинские биатлонисты претендовали даже на пьедестал. В "индивидуалке" Джима финишировала 10-й, а Петренко – 11-й. Если бы Юлия не допустила два промаха, то могла бы рассчитывать на олимпийскую медаль.
- То же касается и Пидручного, который закончил гонку 18-м. Три штрафных минуты отделили его от награды.