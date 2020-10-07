Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что у его будущего соперника Теофимо Лопеса 15-0, 12 КО) есть преимущество в размере рук. Это может существенно помочь американцу на ринге против украинца, но у Ломаченко больше опыта выступлений в 12-раундовых боях.

Ломаченко раскрыл преимущества американца перед боем, который состоится уже 17 октября в Лас-Вегасе. Об этом сообщил Top Rank Boxing на своем YouTube-канале.

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Преимущества американца

По словам украинца, у Лопеса гораздо большие трицепсы и бицепсы, что поможет ему на ринге во время боя. Ломаченко отметил, что многие боксеры бросают ему вызов выйти на ринг против них. Он не обращает внимания на одиозное поведение Лопеса, его команда и хочет завоевать все титулы, став абсолютным чемпионом мира.

"У Лопеса в 3-4 раза больше рука, чем у меня. Его бицепсы и трицепсы в 3 раза больше, чем мои”, – сказал Ломаченко.

Как сообщает Boxing Scene, Ломаченко уже начал просматривать поединки с участием американца и анализировать его действия на ринге. Украинец отметил отличный боксерский IQ в его молодом возрасте.

Но подчеркнул, что оба боксера провели на ринге одинаковое количество поединков.

"У меня большой опыт 12-раундовых боев, так что посмотрим, как продержится Теофимо. Я уже начал смотреть его бои и анализировать Лопеса. Я увидел боксерский интеллект американца, он хорошо понимает, что ему нужно делать и хорошо чувствует соперника. Будет интересный бой", – подчеркнул Ломаченко.

Добавим, что ранее Top Rank выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.

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