Чемпион мира в четырех весовых категориях Лео Санта Крус поделился ожиданиями от одного из самых жарких поединков между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко. Он считает украинца более сильным боксером, но у американца есть преимущество в антропометрических данных.

Мексиканец считает, что явного фаворита в таком противостоянии сложно определить. Но небольшое преимущество Санта Крус таки отдал Теофимо. Об этом он рассказал в интервью Fight Hub TV.

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Мнение чемпиона

По словам чемпиона мира, сильнее во встрече будет Ломаченко. Но Лопес сможет положить в нокаут украинца. Для этого американцу нужно будет нанести лишь один точный удар.

Если Лопес не сумеет поймать Ломаченко на атаке, тогда Ломаченко победит по судейскому решению.

Кто такой Лео Санта Крус?

Мексиканский боксер-профессионал, выступающий в полулегком весе. Чемпион мира в четырех весовых категориях: легкая (IBF, 2012/13), вторая легкая (WBC, 2013/15), полулегкая (WBA Super, 2015/16 и 2017/19), вторая полулегкая (WBA Super, 2019).