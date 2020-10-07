Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) заявив, що у його майбутнього суперника Теофімо Лопеса 15-0, 12 КО) є перевага у розмірі рук. Це може суттєво допомогти американцю на ринзі проти українця, але у Ломаченка більше досвіду виступів у 12-раундових боях.

Ломаченко розкрив переваги американця перед боєм, який відбудеться вже 17 жовтня у Лас-Вегасі. Про це повідомив Top Rank Boxing на своєму YouTube-каналі.

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Переваги американця

За словами українця, у Лопеса набагато більші трицепси та біцепси, що допоможе йому на ринзі під час бою. Ломаченко зазначив, що багато боксерів кидають йому виклик вийти на ринг проти них. Він не звертає уваги на одіозну поведінку Лопеса, його команда та хоче завоювати всі титули, ставши абсолютним чемпіоном світу.

"У Лопеса в 3-4 рази більше рука, ніж у мене. Його біцепси і трицепси в 3 рази більше, ніж мої”, – сказав Ломаченко.

Як повідомляє Boxing Scene, Ломаченко вже почав переглядати поєдинки за участь американця та аналізувати його дії на рингу. Українець відзначив відмінний боксерський IQ у його молодому віці.

Але підкреслив, що обидва боксери провели на ринзі однакову кількість поєдинків.

"У мене великий досвід 12-раундових боїв, так що подивимося, як протримається Теофімо. Я вже почав дивитися його бої і аналізувати Лопеса. Я побачив боксерський інтелект американця, він добре розуміє, що йому потрібно робити і добре відчуває суперника. Буде цікавий бій”, – підкреслив Ломаченко.

Додамо, що раніше Top Rank виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.

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