Донецкий Шахтер уже ищет усиления из Бразилии. "Горняки" серьезно настроены приобрести 17-летнего Винисиуса Тобиаса из Интернасьонала.

Невыгодная сумма для Интернасьонала

Украинский гранд уже сделал предложение Интернасьоналу. Камнем преткновения в этом трансфере могут стать финансовые разногласия двух сторон.

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Шахтер готов отдать за Винисиуса Тобиаса 4 миллиона евро, а вот бразильцы хотят выручить за талантливого футболиста аж 10 миллионов евро.

Ранее "горняки" хотели предложить клубу из Бразилии 6 миллионов, но уменьшили эту сумму. Сейчас Шахтер активно ищет усиления из Бразилии. Продлевать контракт с дончанами уже отказались два бразильских легионера "горняков" – Дентиньо и Тайсон.

Тайсон часть трансфера Тобиаса

Не исключено, что Тайсон может стать частью трансфера Тобиаса. Интернасьонал не прочь вернуть своего футболиста, который в своей карьере уже имеет около 90 матчей за клуб. Хотя сам 33-летний атакующий полузащитник уже не горит желанием возвращаться в родную страну, он ждет предложений из европейских чемпионатов.

Отъезд бразильца Тобиаса, которого берут на замену Додо, может произойти только в середине 2022 года, когда ему исполнится 18 лет. Однако у Шахтера есть солидные конкуренты в борьбе за покупку перспективного правого защитника – Ювентус, Манчестер Сити и Реала.