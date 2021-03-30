32-летний универсальный полузащитник Шахтера Дентиньо в ближайшем будущем может вернуться в Бразилию. Донецкий клуб предложил футболисту продлить контракт, но тот ответил категорическим отказом.

Теперь Дентиньо может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

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Кто претендует на бразильца

В последние три трансферных окна с предложениями по Дентиньо на Шахтер выходил Коринтианс, но каждый раз украинский клуб отказывал. Сейчас для того, чтобы вернуться в родной для себя клуб Дентиньо придется пойти на существенное снижение зарплаты, так как Коринтианс сейчас находится не в лучшей экономической ситуации.