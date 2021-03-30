Второй Тайсон: бразилец из Шахтера отказался продлевать контракт с клубом
32-летний универсальный полузащитник Шахтера Дентиньо в ближайшем будущем может вернуться в Бразилию. Донецкий клуб предложил футболисту продлить контракт, но тот ответил категорическим отказом.
Источник:ESPN
Теперь Дентиньо может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.
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Кто претендует на бразильца
В последние три трансферных окна с предложениями по Дентиньо на Шахтер выходил Коринтианс, но каждый раз украинский клуб отказывал. Сейчас для того, чтобы вернуться в родной для себя клуб Дентиньо придется пойти на существенное снижение зарплаты, так как Коринтианс сейчас находится не в лучшей экономической ситуации.
- Бразилец – воспитанник Коринтианс. Он покинул клуб в июле 2011 года, когда перешел в Шахтер.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах.
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