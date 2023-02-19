Скандируют тройное ура: коуч Шинника горд за игроков, получивших от Миная – видео

Главный тренер российского Шинника доволен действиями своих подопечных. Он горд, что имеет возможность возглавлять такую команду.

Вадим Евсеев поблагодарил футболистов Шинника за то, что они якобы смогли дать отпор игрокам украинского Миная. Весь коллектив Шинника гордо прокричал про себя трижды ура.

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Смех и только

Футболисты российской команды довольны легко произошедшими после встречи с закарпатским коллективом. Главный тренер Шинника вообще поблагодарил своих игроков за то, что получили возможность подраться с украинскими футболистами. Евсеев отметил, что закарпатский коллектив просто хотел к себе привлечь медийное внимание.

Он, видимо, упустил тот момент с позорным поведением своих подопечных. Однако россиянам не привыкать радоваться своим псевдодостижениям. Им остается только гордиться фингалами на своем лице, которые им от души подарили украинские футболисты.

Обращение главного тренера Шинника:

Драка с российскими игроками